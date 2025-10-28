 Мариус Визер: «Чемпионат мира в Баку - гарантия мероприятия высочайшего уровня» | 1news.az | Новости
Мариус Визер: «Чемпионат мира в Баку - гарантия мероприятия высочайшего уровня»

First News Media10:47 - Сегодня
Мариус Визер: «Чемпионат мира в Баку - гарантия мероприятия высочайшего уровня»

Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер воодушевлен по случаю проведения чемпионата мира в Баку.

Столица Азербайджана в следующей году примет главный старт года в период с 4 по 11 октября.

В течении недели будут разыграны 14 комплектов наград в индивидуальном зачете, а также медали смешанного командного турнира.

М.Визер отметил, что рад предстоящему возвращению в Баку по случаю мундиаля. «Это гарантирует мероприятие высочайшего уровня — как на татами, так и в плане организации. Азербайджан уже много лет демонстрирует спортивное совершенство, свидетельством чего служат две олимпийские золотые медали, завоеванные в Париже. А также выдающуюся способность проводить крупнейшие соревнования, такие как ежегодный «Большой шлем». Чемпионат мира в Баку вновь станет настоящим глобальным праздником, который поднимет дзюдо на новые высоты», - подчеркнул Визер.

Президент национальной Федерации Рашад Набиев также поделился впечатлениями по поводу предстоящего события. «Мы гордимся и глубоко благодарны за то, что Баку вновь выбран местом проведения чемпионата мира.

Это событие символизирует не только богатые традиции дзюдо в нашей стране, но и нашу приверженность ценностям этого вида спорта — уважению, дисциплине и дружбе. Возможность увидеть сильнейших спортсменов планеты вдохновит нашу молодёжь и укрепит фундамент национального движения дзюдо.

Мы с нетерпением ждём возможности принять мировую семью дзюдо в Баку и сделать чемпионат 2026 года событием, которое оставит яркий след в истории спорта и общества», - отметил Р.Набиев.

Он добавил, что проведение мундиаля станет важным стимулом для развития дзюдо в стране.

Подобные престижные турниры мотивируют спортсменов, тренеров и юных дзюдоистов страны добиваться новых успехов.

Чемпионат мира определенно станет одним из самых ожидаемых событий. «После Будапешта, недавно принимавшего главный старт года, новый центр мирового дзюдо вновь переместится в один из крупнейших спортивных городов - Баку. Азербайджан, известный своими выдающимися дзюдоистами, снова станет мировой столицей дзюдо. В последний раз Баку принимал чемпионат мира в сентябре 2018 года — турнир, запомнившийся своей атмосферой и высоким уровнем соревнований. ЧМ представляет собой вершину соревновательного сезона, давая спортсменам возможность заработать ценные очки мирового рейтинга, проверить свои силы против сильнейших и укрепить позиции на пути к Олимпиаде-2028 года в Лос-Анджелесе.

Без сомнения, это будет главное событие года, которое нельзя пропустить», - пишет портал IJF.

Ниджат Асланов

