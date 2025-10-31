В Гусаре задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в ходе мероприятия, проведённого сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции (ОГДП) Гусарского районного отдела полиции, был задержан водитель транспортного средства марки Volkswagen, участник Второй Карабахской войны Рафаэль Фарманов.

Сообщается, что он грубо нарушал правила дорожного движения. В ходе освидетельствования также было установлено, что данный человек находился под воздействием наркотических средств.

В отношении Р.Фарманова составлен протокол, который направлен в суд для рассмотрения.