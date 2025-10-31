На заседании Милли Меджлиса рассматривается 11 вопросов

31 октября проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в повестку дня сессии включены 11 вопросов.

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по случаю пятой годовщины 8 ноября – Дня Победы;

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О государственных услугах» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об адвокатах и адвокатской деятельности» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об ипотеке» (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики» (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики «О Внутренних войсках Азербайджанской Республики» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности» (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности» (первое чтение).