MEDİA отреагировало на дипфейк с Хикметом Гаджиевым

Ряд аккаунтов в соцсетях распространили видео помощника Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева с фальшивым содержанием, подготовленное с применением технологии «deepfake» и не отражающее реальность.

Об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана.

«Данный образец дезинформации, созданный с помощью искусственного интеллекта и направленный на введение общественности в заблуждение, служит попытке нанести ущерб отношениям между Азербайджаном и Турцией, подорвать существующее между двумя братскими странами стратегическое союзничество и пошатнуть взаимное доверие», - отмечает Агентство.

Оно призывает общество доверять информации только из официальных источников, а журналистов и общественных активистов - всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев и быть бдительными в условиях кампаний, основанных на фейковой и ложной информации, а также растущей тенденции создания контента с помощью технологий «deepfake».

«В то же время мы призываем владельцев платформ социальных сетей и соответствующие структуры принять меры для оперативного удаления вредоносного и фальшивого контента, а также внедрить эффективные механизмы для предотвращения подобных инцидентов», - резюмируется в заявлении.