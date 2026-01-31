Названо число желающих стать донорами органов в Азербайджане

После первой в Азербайджане трансплантации органов от умершего донора число людей, изъявивших желание стать донорами, превысило 1200.

Как сообщает Trend, об этом сегодня сказала председатель Координационного центра по донорству и трансплантации органов Егяна Аббасова в ходе выступления за круглым столом на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: исторические достижения азербайджанского здравоохранения и перспективы на будущее".

Е.Аббасова отметила, что для проведения первой в Кавказском регионе операции по трансплантации сердца в Азербайджане был пройден долгий путь.

"Для Координационного центра по донорству и трансплантации органов в первую очередь была создана правовая база. С этой целью было разработано положение о единой информационной базе. В эту базу включены все больницы, осуществляющие трансплантацию, а также списки лиц, ожидающих донорские органы", - добавила председатель.