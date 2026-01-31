В Баку произошёл пожар в ресторане - ФОТО - ВИДЕО
В ресторане на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку произошёл пожар.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, возгорание возникло на кухне ресторана площадью 440 кв.м. Пожар удалось быстро локализовать и потушить.
В результате были повреждены деревянная отделка кухни на участке 4 кв.м и легковоспламеняющиеся конструкции кровли на 6 кв.м.
Большая часть кухни и остальная часть заведения остались без повреждений.
Согласно данным Oxu.Az, пожар произошёл в известном ресторане Fəsil.
281