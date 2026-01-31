Дорожная полиция обратилась к водителям из-за ситуации на дорогах в выходные

В выходные дни на дорогах республиканского значения наблюдается значительное увеличение трафика, что требует повышенного внимания к безопасности движения.

Дорожно-транспортные происшествия в загородных направлениях, туристических и рекреационных зонах чаще всего происходят из-за поспешности водителей, невнимательности и неверной оценки дорожной обстановки.

Об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана к водителям.

Хотя ведомство усиливает контрольно-профилактические меры на дорогах в выходные дни, безопасность не обеспечивается только административным контролем. Формирование безопасной среды во многом зависит от личной ответственности каждого водителя и поведения за рулем.

ГУГДП напоминает, что выезд на неисправном автомобиле, управление в утомленном или сонном состоянии, несоблюдение дистанции, превышение скорости, а также нарушение правил обгона и маневрирования значительно повышают риск аварий и часто приводят к тяжелым последствиям. Особое внимание следует уделять перерывам в длительных поездках, проверке технического состояния транспортного средства и движению с учетом дорожных условий.