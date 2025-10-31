В Азербайджане разбили окно вагона во время движения поезда - ФОТО

Вчера вечером в пассажирский поезд, следовавший по маршруту Баку-Сумгайыт, был брошен камень на участке Забрат-Пиршаги.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), в результате инцидента было разбито одно из окон второго вагона, в котором находились пассажиры, передает 1news.az.

Отмечается, что всего за январь-сентябрь этого года в поезда АЖД во время движения 36 раз бросали камни. Напоминаем, что лица, совершающие эти незаконные и безответственные действия, выявляются в установленном порядке и несут наказание в соответствии с законодательством.

«АЖД в очередной раз призывает всех беречь поезда, являющиеся общим достоянием, и проявить солидарность ради безопасных поездок», - говорится в сообщении.