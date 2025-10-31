 Азербайджанец продавал программы для кибершпионажа за криптовалюту - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Азербайджанец продавал программы для кибершпионажа за криптовалюту - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:58 - Сегодня
Азербайджанец продавал программы для кибершпионажа за криптовалюту - ВИДЕО

В целях предотвращения угроз, существующих в виртуальном пространстве, и обеспечения надежной безопасности граждан в среде информационных технологий, киберполицией продолжаются профилактические мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе оперативно-технических мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с киберпреступностью министерства, было установлено, что на сайте, действующем под доменным именем DNV-RAT.INFO, неизвестное лицо осуществляло продажу программ для вредоносного кибервмешательства в компьютерные системы, передает 1news.az.

В продолжение мероприятий было установлено, что сайт был создан и управлялся жителем города Сумгайыт Фаридом Джафарли. Он был задержан и доставлен в Главное управление.

В ходе расследования было выявлено, что Ф.Джафарли на указанном сайте, помимо компьютерного оборудования, также продавал другие вредоносные программы, используемые для совершения киберпреступлений. Эти программы обладали следующими функциями: перехват/прослушивание мобильных телефонных звонков, осуществление звонков на целевой номер с любого номера, а также отправка одноразового защитного пароля (ОТР) противоположной стороне.

Отмечается, что задержанный осуществлял продажу этих программ за криптовалюту. Он требовал от лиц, желающих приобрести программы, перевести взамен на его виртуальный счет криптовалюту USDT в различных суммах.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за продажу, распространение или создание условий для приобретения средств, позволяющих неправомерный доступ к компьютерной системе или ее части с целью совершения преступлений. Расследование продолжается.

Поделиться:
269

Актуально

Общество

Какой будет погода в первый день ноября?

Общество

Великое возвращение: Семьям, прибывшим в село Хыдырлы Агдамского района, вручили ...

Точка зрения

От преступлений к ответственности. Азербайджан разоблачает колониальное ...

Точка зрения

Идеология, суверенитет, безопасность: Новый щит Азербайджана

Общество

Великое возвращение: Семьям, прибывшим в село Хыдырлы Агдамского района, вручили ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку предотвращена попытка нанесения ущерба памятнику архитектуры - ФОТО - ВИДЕО

Туристы из этих стран потратили в Азербайджане более 2,5 млрд манатов

Yango Azerbaijan запускает программу страхования пассажиров и водителей совместно с PAŞA Sığorta

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Стала известна причина смерти несовершеннолетней невесты - ОБНОВЛЕНО

Вынесен приговор врачу, виновному в гибели известного ученого

В Сумгайыте 21-летний парень скончался во время тренировки в зале

Парвана Исмаилова раскрыла, почему муж в прямом эфире сбрил ей волосы - ФОТО

Последние новости

Великое возвращение: Семьям, прибывшим в село Хыдырлы Агдамского района, вручили ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:02

От преступлений к ответственности. Азербайджан разоблачает колониальное наследие Бельгии

Сегодня, 15:00

В Баку предотвращена попытка нанесения ущерба памятнику архитектуры - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:57

Туристы из этих стран потратили в Азербайджане более 2,5 млрд манатов

Сегодня, 14:52

Yango Azerbaijan запускает программу страхования пассажиров и водителей совместно с PAŞA Sığorta

Сегодня, 14:43

Изменяется схема движения маршрута №503 - ФОТО

Сегодня, 14:38

Стало известно место прощания с певицей Владой Ахундовой

Сегодня, 14:30

Посол РФ: Восстановить 44-километровый участок Зангезурского коридора можно за два года

Сегодня, 14:23

В этом энергетическом напитке обнаружен опасный препарат - ФОТО

Сегодня, 14:10

Идеология, суверенитет, безопасность: Новый щит Азербайджана

Сегодня, 13:58

Эльхан Джафаров о том, как государство и частные студии меняют лицо современного азербайджанского кино

Сегодня, 13:55

Баку и Будапешт подтвердили приверженность углублению стратегического партнерства - ФОТО

Сегодня, 13:48

Спикер парламента Армении пригрозил «железным мандатом» и «железным молотом»

Сегодня, 13:45

Какой будет погода в первый день ноября?

Сегодня, 13:27

Руководящие лица аккредитованных в Азербайджане посольств, международных организаций осмотрели железнодорожную станцию Хакари - ФОТО

Сегодня, 13:15

Чемпионат мира в Баку и другие важные события нового сезона в календаре мирового дзюдо

Сегодня, 13:05

Гаджиев: Зангезурский коридор подходит к завершению на границе между Азербайджаном и Арменией - ВИДЕО

Сегодня, 13:02

Азербайджанец продавал программы для кибершпионажа за криптовалюту - ВИДЕО

Сегодня, 12:58

Ален Симонян призвал готовиться к взаимным визитам армянских и азербайджанских делегаций

Сегодня, 12:40

Оперативные действия в воинской части в Эчмиадзине проводит Антикоррупционный комитет - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:38
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10