Азербайджанец продавал программы для кибершпионажа за криптовалюту - ВИДЕО

В целях предотвращения угроз, существующих в виртуальном пространстве, и обеспечения надежной безопасности граждан в среде информационных технологий, киберполицией продолжаются профилактические мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе оперативно-технических мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с киберпреступностью министерства, было установлено, что на сайте, действующем под доменным именем DNV-RAT.INFO, неизвестное лицо осуществляло продажу программ для вредоносного кибервмешательства в компьютерные системы, передает 1news.az.

В продолжение мероприятий было установлено, что сайт был создан и управлялся жителем города Сумгайыт Фаридом Джафарли. Он был задержан и доставлен в Главное управление.

В ходе расследования было выявлено, что Ф.Джафарли на указанном сайте, помимо компьютерного оборудования, также продавал другие вредоносные программы, используемые для совершения киберпреступлений. Эти программы обладали следующими функциями: перехват/прослушивание мобильных телефонных звонков, осуществление звонков на целевой номер с любого номера, а также отправка одноразового защитного пароля (ОТР) противоположной стороне.

Отмечается, что задержанный осуществлял продажу этих программ за криптовалюту. Он требовал от лиц, желающих приобрести программы, перевести взамен на его виртуальный счет криптовалюту USDT в различных суммах.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за продажу, распространение или создание условий для приобретения средств, позволяющих неправомерный доступ к компьютерной системе или ее части с целью совершения преступлений. Расследование продолжается.