Премьер Канады извинился перед Трампом

Премьер Канады Марк Карни на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сообщил, что извинился перед президентом США Дональдом Трампомза антитарифную рекламную кампанию. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, я извинился перед президентом (Трампом — при. ред.). Его обидела эта реклама», — говорится в сообщении.

До этого американский лидер заявил, что не намерен «некоторое время» встречаться с Карни.

25 октября Дональд Трамп заявил о введении дополнительных торговых пошлин в 10% в дополнение к уже действующим тарифам за якобы фейковую кампанию о речи бывшего президента США Рональда Рейгана по данным мерам, а также объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой.

Правительство канадской провинции Онтарио выпустило рекламную кампанию, в которой использовались выдержки из речи Рейгана от 1987 года. В своем выступлении 40-й президент США критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.