Зарплаты азербайджанских военнослужащих переведут на банковские карты

Зарплата военнослужащих в Азербайджане будет выплачиваться на банковские карты.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Modern.az, для этого подготовлены «солдатские карты».

Отмечается, что уже началась раздача «солдатских карт» военнослужащим.

Военный эксперт, подполковник запаса Ибрагим Рустамли, в своем заявлении Modern.az сообщил, что «солдатские карты» вводятся для обеспечения прозрачности:

«Раньше денежное довольствие солдатам выдавалось по ведомостям, и солдат расписывался при получении.

Теперь зарплата военнослужащих будет выплачиваться через «солдатскую карту». Это имеет очень большое значение с точки зрения сохранения прозрачности. Эти карты в определенной степени предотвратят случаи взяточничества».