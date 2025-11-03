 Армия Пакистана уничтожила сотни афганских боевиков | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Армия Пакистана уничтожила сотни афганских боевиков

First News Media18:55 - Сегодня
Армия Пакистана уничтожила сотни афганских боевиков

Армия Пакистана уничтожила 206 афганских боевиков Талибана и 112 боевиков, принадлежащих к группировке «Фитна аль-Хаваридж», в ходе недавнего конфликта на пакистано-афганской границе.

Как передает Samaa.tv, об этом заявил генерального директора Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхари.

Представитель заявил, что военные Пакистана оперативно отреагировали на трансграничные угрозы, подчеркнув, что границы страны полностью защищены. Отметив, что большинство этих операций было проведено в Белуджистане, где активность боевиков усилилась.

По его словам, движение «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) присягнуло на верность эмиру афганских талибов и действует как филиал афганского движения «Талибан».

Представитель армии также обвинил Индию в подготовке очередной операции под ложным флагом в море, призванной дискредитировать Пакистан. «Индия может делать все, что захочет, на суше, на море и в воздухе», — предупредил он, добавив, что на этот раз ответ будет более жёстким, чем прежде.

Говоря об операциях вблизи афганской границы, Чаудхари заявил, что реакция Пакистана в Афганистане была быстрой и точной. «Мы пытались урегулировать вопросы с Афганистаном. У Пакистана есть одна цель: афганская территория не должна использоваться против нас», — заявил он.

Поделиться:
234

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Возвращение азербайджанцев на нынешние территории Армении не ...

Политика

Представители гражданского общества Армении посетят Азербайджан с ответным ...

Политика

Ильхам Алиев: На исторических картах нет озера Севан, есть озеро Гёйча

Политика

Президент: Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня

В мире

Пашинян и Симонян объявили об участии в парламентских выборах 2026 года - ОБНОВЛЕНО

В Италии раскрыли банду, которая пять лет воровала одежду со склада Versacе

Армия Пакистана уничтожила сотни афганских боевиков

В Армении ожидают трехкратный рост торговли с Турцией после открытия границы

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

ChatGPT запретили консультации по двум темам

Суд признал зятя Элариза Мамедоглу виновным в хищении более 4 миллионов манатов

Украина получила новые системы Patriot

На Мальдивах запретили курить всем рождённым после 1 января 2007 года

Последние новости

Пашинян и Симонян объявили об участии в парламентских выборах 2026 года - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

В Италии раскрыли банду, которая пять лет воровала одежду со склада Versacе

Сегодня, 20:00

Порядок уплаты взносов по ОМС по негосударственному сектору может измениться

Сегодня, 19:45

Помощника Мехтиева арестовывали три года назад

Сегодня, 19:30

В Азербайджане повышается акцизная ставка на импортируемые подержанные легковые автомобили

Сегодня, 19:15

Армия Пакистана уничтожила сотни афганских боевиков

Сегодня, 18:55

В «Nar» станет известен следующий победитель автомобиля – Вечер полон эмоций!

Сегодня, 18:34

Представители гражданского общества Армении посетят Азербайджан с ответным визитом

Сегодня, 18:30

В Армении ожидают трехкратный рост торговли с Турцией после открытия границы

Сегодня, 18:09

Суд признал зятя Элариза Мамедоглу виновным в хищении более 4 миллионов манатов

Сегодня, 17:52

В Турции произошло землетрясение

Сегодня, 17:48

Брата католикоса всех армян арестовали

Сегодня, 17:31

Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Алжир

Сегодня, 17:15

Шарль Леклер объявил о помолвке с моделью - ФОТО

Сегодня, 16:48

Посол Казахстана и азербайджанский бизнесмен награждены госнаградой - ФОТО

Сегодня, 16:42

В Армении отреагировали на информацию о закупке ею самолетов Су-30 МК у Индии

Сегодня, 16:35

В ресторане «Tut» выявлены нарушения - ФОТО

Сегодня, 16:32

Birmarket рядом с селлерами - не только платформой, но и людьми - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

Министр обороны РА: Армения продолжит закупать вооружения, но с учетом вашингтонских договоренностей с Азербайджаном

Сегодня, 16:15

Секретарь Совбеза Армении обсудил с советником главы Еврокомиссии проект TRIPP

Сегодня, 16:05
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10