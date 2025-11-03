Армия Пакистана уничтожила сотни афганских боевиков

Армия Пакистана уничтожила 206 афганских боевиков Талибана и 112 боевиков, принадлежащих к группировке «Фитна аль-Хаваридж», в ходе недавнего конфликта на пакистано-афганской границе.

Как передает Samaa.tv, об этом заявил генерального директора Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхари.

Представитель заявил, что военные Пакистана оперативно отреагировали на трансграничные угрозы, подчеркнув, что границы страны полностью защищены. Отметив, что большинство этих операций было проведено в Белуджистане, где активность боевиков усилилась.

По его словам, движение «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) присягнуло на верность эмиру афганских талибов и действует как филиал афганского движения «Талибан».

Представитель армии также обвинил Индию в подготовке очередной операции под ложным флагом в море, призванной дискредитировать Пакистан. «Индия может делать все, что захочет, на суше, на море и в воздухе», — предупредил он, добавив, что на этот раз ответ будет более жёстким, чем прежде.

Говоря об операциях вблизи афганской границы, Чаудхари заявил, что реакция Пакистана в Афганистане была быстрой и точной. «Мы пытались урегулировать вопросы с Афганистаном. У Пакистана есть одна цель: афганская территория не должна использоваться против нас», — заявил он.