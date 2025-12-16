 В село Сос Ходжавендского района отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В село Сос Ходжавендского района отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО

First News Media08:35 - Сегодня
В село Сос Ходжавендского района отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Сос Ходжавендского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Сос Ходжавендского района, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Сос Ходжавендского района возвращается 21 семья - 94 человека.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Поделиться:
252

Актуально

Мнение

Конституционная ловушка Армении: как Преамбула удерживает страну в прошлом и ...

Общество

В горных районах Азербайджана выпал снег

От редакции

Момент истины для Li Auto: сгоревший электромобиль, убытки и стратегическая ...

Общество

Названы основные причины ДТП в горных районах Азербайджана

Общество

В İrşad стартовали «Зелёные дни» - ФОТО - ВИДЕО

В горных районах Азербайджана выпал снег

Названы основные причины ДТП в горных районах Азербайджана

В Азербайджане предотвращена свадьба 14-летней девочки

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Кямран Асадов обвиняется в организации незаконной помощи студентам на экзаменах

Арестован начальник пункта Таможенного комитета

Центробанк Азербайджана приостановил деятельность платёжной системы Paysis - Причина

Гасан Эйюбов отправлен на пенсию

Последние новости

Трамп упрекнул Таиланд и Камбоджу в нарушении перемирия

Сегодня, 10:48

Филипп Киркоров объявлен в розыск

Сегодня, 10:45

Посол Армении в России судится с МВД из-за личного оружия

Сегодня, 10:42

ЕС продолжит повышать цену российской войны: глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет санкций

Сегодня, 10:40

В İrşad стартовали «Зелёные дни» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:35

В горных районах Азербайджана выпал снег

Сегодня, 10:25

Самый харизматичный злодей Disney Гастон станет героем нового фильма

Сегодня, 10:20

Момент истины для Li Auto: сгоревший электромобиль, убытки и стратегическая неопределенность - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:13

Названы основные причины ДТП в горных районах Азербайджана

Сегодня, 10:05

Конституционная ловушка Армении: как Преамбула удерживает страну в прошлом и блокирует мир

Сегодня, 09:48

Россия заявляет о готовности войти в проект TRIPP

Сегодня, 09:45

Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск в связи с делом Рамиза Мехтиева

Сегодня, 09:28

МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем независимости - ФОТО

Сегодня, 09:25

В Мексике при падении бизнес-джета погибли шесть человек

Сегодня, 09:17

В Бразилии из-за сильного ветра обрушилась копия статуи Свободы - ВИДЕО

Сегодня, 09:05

В Азербайджане предотвращена свадьба 14-летней девочки

Сегодня, 08:55

Трамп подал иск к Би-би-си на пять миллиардов долларов

Сегодня, 08:50

В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки - ФОТО

Сегодня, 08:42

В село Сос Ходжавендского района отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО

Сегодня, 08:35

Эмин Амруллаев: Каждый ребенок, охваченный дошкольным образованием, обходится госбюджету в 4,5 тыс манатов

Сегодня, 00:10
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00