В село Сос Ходжавендского района отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Сос Ходжавендского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Сос Ходжавендского района, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Сос Ходжавендского района возвращается 21 семья - 94 человека.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.