Сын режиссера Роберта Рейнера задержан за убийство родителей

Младший сын легендарного кинорежиссера Роберта Рейнера задержан по делу о жестоком убийстве своих родителей.

78-летнего кинематографиста и его 68-летнюю супругу Мишель нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе в воскресенье днем.

Сына пары, Ника, задержали правоохранители Лос-Анджелеса.

”Это ужасная трагедия, и наша семья глубоко потрясена утратами,” - говорится в сообщении представителей семьи.

На данный момент продолжается расследование обстоятельств трагедии. Правоохранители расследуют все детали этого ужасного события, чтобы выяснить, что стало причиной этого мистического случая в семье известного режиссера.