Эмин Амруллаев: На освобожденных территориях функционируют около 30 учебных заведений

Число учащихся в образовательных учреждениях на освобождённых территориях Азербайджана приближается к 3 тысячам.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу Real TV заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Он подчеркнул, что в общеобразовательных учреждениях этих территорий уже работают более 300 педагогов.

По словам министра, на освобождённых от оккупации территориях в настоящее время действуют около 30 образовательных учреждений, включая школы и детские сады.

Амруллаев также сообщил о продолжающемся строительстве кампуса Карабахского университета и разработке новых учебных программ. «В следующем году мы намерены принять в Карабахский университет от 1200 до 1500 студентов. Планируется открытие новых специальностей и факультетов, в первую очередь в сфере естественных наук. Кроме того, возможно расширение педагогических направлений, связанных с информационными технологиями и экономикой», - отметил он.

Также, по его словам, в ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию профессионального училища в Шуше.