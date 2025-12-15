Хруст, запах дождя и вкус сырого подвала: мировой тренд добрался до Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Уже несколько лет по всему миру популярно необычное увлечение: люди потребляют глину, мел и различные минеральные смеси. Если раньше это считалось редкой и скрытой странностью, сегодня вокруг таких практик формируется целая эстетика.

В соцсетях миллионы просмотров набирают ролики, где пользователи ломают хрустящие кусочки мела, демонстрируют текстуру глины, описывают вкус и наслаждаются характерными ASMR звуками.

Азербайджан оказался частью этой волны. Местные продавцы предлагают глиняные и меловые изделия, оформленные как ремесленные сладости: мягкие пасты, хрустящие плитки, «песочное печенье», шарики «Рафаэлло», брикеты и аккуратные наборы с маркировкой «сорт». Люди снимают распаковки, обсуждают вкусовые особенности, сравнивают текстуру и цвет. То, что раньше считалось странной или малораспространённой привычкой, со временем стало публичным контентом.

В последние годы круг таких продуктов расширился. Помимо глины и мела, некоторые люди начали есть уголь. Его не заказывают на специальных страницах - чаще всего это обычный древесный или активированный уголь, который покупают в супермаркетах и хозяйственных магазинах. Его также пробуют, обсуждают вкус, запах и текстуру, делятся этим опытом в видео, воспринимая уголь как ещё одну форму той же тяги.

Однако настоящий вкус и удовольствие от вышеуказанных продуктов может понять только тот, у кого действительно есть к этому тяга. Просто попробовать «потусить в тренде» или ради интереса не то же самое - это личная привычка, которую нельзя полностью ощутить со стороны.

Одной из тех, кто открыто рассказывает о своей тяге к необычным продуктам, является Нармин. В беседе с 1news.az она вспоминает студенческие годы конца 1990-х, когда социальных сетей и специализированных товаров ещё не существовало. «Меня на мел стало тянуть ещё в университете. Я покупала обычный школьный мел, пачками грызла кальций глюконат. Иногда могла откусить кусочек извести, цемента, полакомиться осколками глиняного горшочка. Это было просто - тяга и всё», - говорит она. Позже Нармин выяснила, что её привычка связана с дефицитом ферритина.

«Когда принимаю препараты железа, тяга уменьшается… но ненадолго. Даже при нормальном уровне ферритина мне нравится вкус мела и глины», - объясняет она.

Нармин отмечает, что для неё это своего рода ритуал успокоения: «Каждый справляется со стрессом по-своему: кто-то грызет семечки, кто-то ест шоколад. А я люблю хруст и вкус мела и глины - это помогает расслабиться и отвлечься».

Около десяти лет Нармин покупает разные виды мела и глины у местных продавцов, сравнивая текстуры, плотность, оттенок и запах.

Ассортимент современных товаров поражает разнообразием. Нармин с восторгом рассказывает о разных сортах глины и мела - мягких, хрустящих, дымных, с ароматом дождя. «Самая любимая - уральская глина. Она ломается с идеальным хрустом и имеет вкус пыли - как воздух после дождя, только более плотный», - делится она.

Самый большой интерес к сенсорным практикам среди стран СНГ проявляется в Казахстане. Там на рынках уже давно можно увидеть целые полки с разнообразными видами мела, глины, хрустящих батончиков и других подобных изделий. Для местных жителей это давно привычное явление, а для приезжих и гостей оно выглядит необычным и удивительным.

Эксперты отмечают, что тяга к глине и мелу, известная в медицине как пикацизм (pica), достигает пика в определённых жизненных ситуациях, чаще всего во время беременности, дефицита железа или хронического стресса. В такие периоды организм словно «подталкивает» к потреблению земли и глинистых продуктов - это один из способов компенсировать нехватку микроэлементов или снизить уровень тревожности. «Многие обращаются к этим продуктам именно в период беременности или при анемии», - подтверждают гастроэнтерологи.

Врачи во всем мире предупреждают о серьёзных рисках. Регулярное употребление мела и глины может привести к накоплению тяжёлых металлов, повреждению зубной эмали, нарушениям стула и воспалению слизистой желудка и кишечника. Особенно высокие риски - для беременных женщин, детей и людей с анемией, поскольку глина снижает усвоение железа, усиливая дефицит.

Тем не менее интерес необычным вкусам и текстурам остаётся высоким. В соцсетях продолжают появляться наборы «для ценителей», «с сухим вкусом» и «с выраженной земляной пылью», «со вкусом сырого подвала». Внешне это выглядит как эстетическая игра, но за красивыми роликами часто скрыта реальная медицинская и психологическая проблема. В Азербайджане разговор о феномене становится более открытым. Люди начинают признавать, что тяга к глине и мелу нередко связана с беременностью, стрессом, хронической усталостью или анемией. И хотя ранее эту тему старались замалчивать, сегодня у общества появляется шанс взглянуть на проблему без осуждения и понять её причины.

Н.А.