Международный центр Низами Гянджеви сотрудничает с XI Глобальным форумом Альянса цивилизаций ООН - ФОТО

XI Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН (АЦ ООН), проходящий 14-15 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, будучи платформой высокого уровня, объединил мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения вопросов укрепления взаимопонимания, диалога и сотрудничества между различными цивилизациями.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Международном центре Низами Гянджеви, темой форума в этом году стала «АЦ ООН: два десятилетия диалога во имя человечества — наступление новой эры взаимного уважения и взаимопонимания в многополярном мире» (UNAOC: Two Decades of Dialogue for Humanity – Advancing a New Era of Mutual Respect and Understanding in a Multipolar World). Международный центр Низами Гянджеви принял участие в форуме в широком составе.

В ходе форума члены центра выступали на различных сессиях, делились взглядами на такие темы, как сосуществование, содействие миру посредством межрелигиозного и межкультурного диалога, терроризм, развитие градостроительства, вызовы, связанные с дезинформацией в цифровую эпоху, влияние искусственного интеллекта, а также модели лидерства, отвечающие требованиям многополярного мира.

В рамках мероприятия генеральный секретарь центра также провел встречи высокого уровня. Он встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен, бывшим премьер-министром Турции и членом центра Бинали Йылдырымом, а также с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, чтобы обсудить подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму, который состоится в 2026 году.

Кроме того, представители центра встретились с председателем правления Центра исламских исследований имени Короля Фейсала (Саудовская Аравия) принцем Турки Аль Фейсалом Аль Саудом. В ходе встречи обсуждались международные мероприятия, которые проведет Международный центр Низами Гянджеви в 2026 году, планы по предстоящему сотрудничеству и возможности расширения совместных инициатив.