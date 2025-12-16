В Азербайджане предотвращена свадьба 14-летней девочки

В Товузский районный отдел полиции поступила информация о проведении свадебной церемонии девочки 2011 года рождения в селе Юхары Ойсузлю.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники полиции предотвратили проведение свадьбы, и родители сторон были приглашены в местный отдел полиции.

С ними были проведены профилактические беседы, разъяснены требования законодательства, и в их отношении был составлен административный протокол, который был направлен в суд.

Решением суда один из родителей был подвергнут административному аресту сроком на 1 месяц.

Источник: Oxu.Az