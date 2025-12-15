Анар Алакбаров навестил поэта Рамиза Ровшана - ФОТО

Помощник Президента Азербайджана и исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров посетил народного поэта Рамиза Ровшана.

Cоответствующей публикацией Анар Алакбаров поделился на своей странице в соцсети.

Он отметил, что был искренне рад лично поздравить уважаемого поэта с днём рождения, пообщаться с ним и провести время в компании человека, чьё слово стало важной частью нашей культурной жизни.

Алакбаров подчеркнул, что Рамиз Ровшан внёс значительный вклад в развитие азербайджанской литературы и поэзии, и его творчество знакомо и любимо представителями разных поколений.

В завершение он пожелал поэту крепкого здоровья, долгих лет жизни и вдохновения.



