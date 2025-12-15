Вугар Ахмед сделал заявление в связи с сообщениями о своём задержании - ВИДЕО
Известный поэт-песенник Вугар Ахмед отреагировал на распространяемые сообщения о его задержании.
Поэт заявил, что распространяемые новости не соответствуют действительности.
19:30
Сообщается о задержании поэта Вугара Ахмеда.
Соответствующую информацию распространил Manset.az.
Отмечается, что он был задержан утром по дороге на работу. На его личные телефоны с утра не удаётся дозвониться.
Новость подтвердила научный секретарь Института литературы имени Низами Гянджеви при НАНА Айгюн Багырова:
«Вугар муеллим был задержан утром по пути на работу. Какая именно организация произвела задержание, нам неизвестно. Есть информация, что его отпустят в ближайшие часы», - заявила она.
