Вугар Ахмед сделал заявление в связи с сообщениями о своём задержании - ВИДЕО

Известный поэт-песенник Вугар Ахмед отреагировал на распространяемые сообщения о его задержании.

Поэт заявил, что распространяемые новости не соответствуют действительности.





19:30

Сообщается о задержании поэта Вугара Ахмеда.

Соответствующую информацию распространил Manset.az.

Отмечается, что он был задержан утром по дороге на работу. На его личные телефоны с утра не удаётся дозвониться.

Новость подтвердила научный секретарь Института литературы имени Низами Гянджеви при НАНА Айгюн Багырова:

«Вугар муеллим был задержан утром по пути на работу. Какая именно организация произвела задержание, нам неизвестно. Есть информация, что его отпустят в ближайшие часы», - заявила она.