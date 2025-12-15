Лавров выразил надежду на ратификацию Ираном конвенции о правовом статусе Каспия

Российская Федерация рассчитывает на ратификацию Ираном конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Об этом в интервью Гостелерадио Ирана заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает vesti.ru.

Лавров напомнил, что в 2018 году был составлен договор о правовом статусе Каспийского моря, в котором были зафиксированы вопросы, касающиеся использования ресурсов региона, обеспечения охраны окружающей среды, использования структур, гарантирующих безопасность.

Согласно договору, все эти вопросы решаются исключительно пятью прибрежными Каспийскими странами – Россией, Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном.

Все страны каспийской пятерки ратифицировали эту конвенцию, на очереди только Исламская республика Иран. И, учитывая очень быстрое и бурное развитие событий в мире и вокруг вот этой части Евразии, конечно, очень важно окончательно закрепить принцип невмешательства вне Каспийских стран. Поэтому мы очень рассчитываем на ратификацию Тегераном этой конвенции", – сказал Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что Тегеран выступил с инициативой провести в августе 2026 года Каспийский саммит и выразил надежду, что к этому времени конвенция будет полноценно функционировать в международно-правовом и практическом плане.