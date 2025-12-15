В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
На горячую линию «112» МЧС поступила информация о возгорании автомобиля на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе города Баку.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что на место происшествия были немедленно направлены силы силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар в моторном отсеке легкового автомобиля марки «Kia» был быстро ликвидирован, не распространившись на другие части машины.
18:25
В Баку горит автомобиль.
Об этом сообщили на «горячую линию» BAKU.WS.
Сообщается, что инцидент произошёл вблизи Комплекса современного образования имени Гейдара Алиева.
По словам свидетелей, на место происшествия были направлены силы и техника МЧС, ведутся работы по тушению пожара.