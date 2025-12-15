 В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:00 - 15 / 12 / 2025
На горячую линию «112» МЧС поступила информация о возгорании автомобиля на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе города Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что на место происшествия были немедленно направлены силы силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар в моторном отсеке легкового автомобиля марки «Kia» был быстро ликвидирован, не распространившись на другие части машины.

18:25

В Баку горит автомобиль.

Об этом сообщили на «горячую линию» BAKU.WS.

Сообщается, что инцидент произошёл вблизи Комплекса современного образования имени Гейдара Алиева.

По словам свидетелей, на место происшествия были направлены силы и техника МЧС, ведутся работы по тушению пожара.

