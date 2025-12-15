В Минобороны Турции заявили о сбитом БПЛА над Черным морем

В Минобороны Турции заявили о сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) над Черным морем.

Cообщение опубликовано в соцсети X.

В ведомстве заявили, что военные увидели «воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству» Турции, над морем и взяли ее под наблюдение при помощи самолета F-16, который выделил НАТО.

Позднее объект был опознан как беспилотный летательный аппарат, который потерял управление, и был нейтрализован в безопасном районе вне границ жилой застройки.