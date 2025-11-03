Палестинское движение ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, США согласны принять подобный формат разоружения, сообщило межарабское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на американского посредника на переговорах с ХАМАС Бишара Бахбаха.

“Ключевой посредник на переговорах по Газе Бишара Бахбах сообщил, что движение ХАМАС, с которым тот провел ряд переговоров, заявило ему, что открыто к возможности сложить тяжелое оружие и готово к этому”, - говорится в сообщении.

Бахбах также заявил изданию, что американская администрация выразила ему “готовность Вашингтона принять такой формат”.

Помимо этого, ХАМАС обязался “не разрабатывать какое-либо оружие на территории сектора Газа и не заниматься контрабандой оружия в сектор”. Бахбах подчеркнул, что это “важные пункты”, однако Израиль настаивает на ликвидации всех туннелей ХАМАС в рамках процесса разоружения. Посредник выразил опасения, что такой формат разоружения, который предусматривал бы полную ликвидацию туннелей, может занять годы, что, в свою очередь, сильно замедлит процесс восстановления Газы.

По оценкам Бахбаха, Израиль “в значительной степени намеренно оттягивает реализацию второго этапа соглашения о прекращении огня” в рамках плана урегулирования президента США Дональда Трампа, однако США “не позволят сорвать соглашение, как бы Израиль ни пытался их переубедить”.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся у нее 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.

Источник: РИА Новости