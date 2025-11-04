 Служба электронной безопасности предупреждает о новой волне мошенничества в WhatsApp | 1news.az | Новости
Общество

Служба электронной безопасности предупреждает о новой волне мошенничества в WhatsApp

Фаига Мамедова15:12 - Сегодня
В последние дни наблюдается рост попыток несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей WhatsApp.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Службу электронной безопасности (СЭБ).

Как говорится в сообщении, кибермошенники используют следующую схему: обманывая пользователей с помощью подозрительных ссылок, отправленных с неизвестных или внешне знакомых номеров, они пытаются завладеть кодами подтверждения (OTP), приходящими по SMS. В случае передачи этого кода аккаунт пользователя в WhatsApp будет захвачен. Затем мошенники используют захваченный аккаунт для рассылки поддельных сообщений близким контактам человека, пытаясь получить их финансовую и личную информацию.

Служба электронной безопасности (СЭБ) настоятельно рекомендует гражданам принять следующие меры для защиты своих аккаунтов в WhatsApp: не открывайте ссылки, присланные с незнакомых номеров; загружайте приложения только из официальных источников; ни с кем не делитесь кодами OTP и подтверждения; активируйте функцию двухэтапной проверки в настройках приложения; в случае обнаружения подозрительных случаев обращайтесь в службу поддержки приложения; ограничьте видимость информации профиля (время последнего посещения, фото профиля, статус и т. д.), сделав её доступной только для ваших контактов; предупредите своих близких, особенно пожилых людей и тех, кто мало пользуется технологиями, о подобных видах мошенничества.

