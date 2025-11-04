В Баку временно меняется схема движения 23 автобусных маршрутов

В связи с ограничениями движения транспортных средств 5, 6 и 8 ноября из-за проведения Парада Победы в Баку временно приостанавливается движение 2 регулярных маршрутов, а схема движения 23 маршрутов будет изменена.

Как передает 1news.az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), это маршруты 1, 2, 46, H1, 4, 5, 6, 10, 18, 20, 21, 120, 120E, 30, 49, 32, 61, 65, 88, 88A, 125, 149 и 205.

С полной информацией об изменениях можно ознакомиться по ссылке.