Обнародован график работы школ по случаю ноябрьских праздников

Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики «О переносе рабочих и выходных дней», в связи с 8 ноября - Днём Победы и 9 ноября - Днём государственного флага, в образовательных учреждениях с шестидневной рабочей неделей последний рабочий день приходится на 7 ноября, первый рабочий день после праздника - 11 ноября.

В образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей последний рабочий день - 7 ноября, первый рабочий день после праздника - 12 ноября.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Кроме того, согласно постановлению Кабинета министров об утверждении продолжительности учебного года в учреждениях общего образования, осенние каникулы в учреждениях общего образования будут с 16 по 20 ноября. Первый учебный день после осенних каникул приходится на 21 ноября.



