В Азербайджане усиливаются меры по защите прав и интересов детей

В связи с реализацией Детской стратегии были внесены определенные изменения в деятельность органов в сфере защиты прав детей.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, выступая сегодня на пресс-конференции под названием «Вопросы семьи, женщин и детей в медиапространстве: вызовы и перспективы».

Она отметила, что ранее при Исполнительной власти действовали две отдельные комиссии:

«Это были Орган опеки и попечительства и Комиссия по делам и защите прав несовершеннолетних.

Эта дублирование было устранено. В результате, согласно изменениям, принятым на основе предложений Госкомитета, направления этих двух комиссий были объединены, и была создана Комиссия по защите прав детей.

Этот шаг считается правильным и целесообразным как с точки зрения структуры, так и с точки зрения содержания».

Б. Мурадова подчеркнула, что одновременно при Кабинете Министров был создан Секретариат Комиссии по защите прав детей на базе Госкомитета.

«Уже с начала этого года Секретариат функционирует за счет сотрудников Государственного комитета».

Председатель Комитета добавила, что за короткий период времени было реализовано множество новых изменений, направленных на работу этой комиссии и на выполнение установленных законом положений:

«Эти изменения усилят деятельность комиссий в сфере защиты прав детей. Потому что Государственный комитет координирует работу комиссий, действующих, в частности, в регионах, проводит их обучение, просветительскую работу и оказывает ежедневную техническую поддержку», – добавила председатель Комитета.