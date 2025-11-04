Бахар Мурадова: «Если семья сталкивается с трудностями, то бросить ребенка на улице или уклониться от ответственности – это не выход»

Размещение детей в приютах должно быть только крайней мерой.

Как сообщает корреспондент 1news.az, такое мнение выразила сегодня председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на пресс-конференции под названием «Вопросы семьи, женщин и детей в медиапространстве: вызовы и перспективы».

Она заявила, что рождение ребенка – это огромная ответственность.

«Мы хотим, чтобы ни один ребенок не был разлучен со своей семьей. Родители не должны забывать, что рождение ребенка – это очень большая ответственность. Это шаг, который напрямую влияет на судьбу и будущее человека. Если семья сталкивается с определенными трудностями, то оставить ребенка, бросить его на улице или уклониться от ответственности – это не выход», – отметила председатель Комитета.

Бахар Мурадова подчеркнула, что существует необходимость в увеличении числа центров по размещению детей (детских приютов) в регионах и улучшении условий в них.

«С этой целью соответствующие предложения уже представлены в заинтересованные структуры. Однако их реализация требует определенных финансовых средств. Наша основная цель – чтобы благополучие, безопасность и здоровье детей всегда оставались в центре внимания. И мы будем продолжать свою деятельность в этом направлении», – добавила она.