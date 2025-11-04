В Азербайджане ожидается принятие Национального плана действий по гендерному равенству

Ожидается принятие Национального плана действий по гендерному равенству в Азербайджане на 2025–2027 годы.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на пресс-конференции под названием «Вопросы семьи, женщин и детей в медиапространстве: вызовы и перспективы».

По ее словам, «Национальный план действий по гендерному равенству на 2025–2027 годы» также разработан и после согласования с соответствующими органами представлен в правительство: «В настоящее время мы ожидаем принятия этого плана. В этом документе предусмотрены многие важные направления, включая создание новых механизмов, внесение некоторых изменений в законодательство, обеспечение доступа женщин и мужчин к равным возможностям и результатам. Мы хотим, чтобы права, возможности и ответственность реализовывались сбалансировано».

Председатель Госкомитета также сообщила, что уже ведется работа над «Планом действий по реализации Стратегии в отношении детей на 2026–2030 годы»: «В новом плане будет продолжена работа, начатая в первом документе, и ожидаются ее результаты».

Б. Мурадова также сказала, что ведется работа над Концепцией семьи: «Это также очень важный документ, и он станет одним из ключевых направлений в укреплении института семьи».