Гавань без правил - как порт в Баку стал сценой криминального сюжета

Внезапный арест начальника ООО “Баку Говсан Международный морской торговый порт” Рашада Дашдемирова, сына генерала Джебраила Усубова - Фарида Усубова, а также ряда других лиц вызвал большой общественный резонанс.

Как удалось выяснить Qafqazinfo, за этим делом тянется длинная цепочка теневых сделок и тщательно продуманных махинаций.

По имеющейся информации, толчком к возбуждению уголовных дел стали оперативные сведения, поступившие в Государственный таможенный комитет о подозрительной активности на территории поселка Тюркан Хазарского района.

Во время проведенной операции в нескольких грузовиках были обнаружены 962 098 пачек табачных изделий без акцизных марок - товар на сумму свыше 1 миллиона 700 тысяч манатов.

Но оказалось, что это лишь вершина айсберга. Узнав о провале, члены преступной группы решили срочно вывести еще два контейнера с сигаретами общей стоимостью более 3 миллионов манатов. Это стало возможен благодаря содействию ряда сотрудников Говсанского порта. Так называемая “табачная мафия” провернула операцию по морю. Им удалось избежать конфискации товара.

Масштабная контрабанда на сумму около 5 миллионов манатов, осуществленная при прямом участии портовых и таможенных работников, вызвала эффект разорвавшейся бомбы в таможенной системе. Не случайно, что уже несколько дней спустя начальник Главного таможенного управления морского транспорта и энергетических ресурсов генерал-майор таможенной службы Гасан Эйюбов был освобожден от должности.

Материалы уголовного дела, начатого в Следственном управлении ГТК, впоследствии были переданы в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Следствием установлено, что участники организованной группы закупали табачные изделия у одной из компаний в Объединенных Арабских Эмиратах. Груз сначала переправлялся в Иран, а оттуда морским путем доставлялся в Говсанский порт.

По заранее достигнутой договоренности, дежурившие в тот момент должностные лица таможни, злоупотребляя служебным положением, обеспечивали беспрепятственный ввоз сигарет без декларирования.

Контейнеры, набитые товаром, без единой проверки покидали территорию порта и доставлялись в арендованный преступной группой участок в поселке Тюркан.

В рамках этого дела арестованы начальник Говсанского порта Рашад Дашдемиров, начальник портового поста Главного таможенного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Фарид Усубов, а также сотрудники таможни, подозреваемые в содействии преступлению: Сянан Аббасов, Тахир Тахири, Тамерлан Ахундзаде, Фариз Магеррамов, Фируз Алиев, Заур Гашимов и Фаррух Хагвердиев. Еще двое объявлены в розыск.

В настоящее время прокуратура продолжает работу по установлению личностей других возможных участников криминальной схемы. Предварительное следствие будет продолжаться до февраля.

