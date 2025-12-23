Кому положена единовременная помощь в размере 200 манатов? - ПОДРОБНОСТИ

Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым распоряжение «О предоставлении единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям» ещё раз подтверждает, что главным приоритетом государственной социальной политики является повышение благосостояния граждан и дальнейшее укрепление механизмов социальной защиты.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, кратко ответив в социальной сети на основные вопросы по поводу исполнения данного распоряжения.

Кому будут выплачиваться пособия?

Распоряжение распространяется на семьи, которые в настоящее время получают адресную социальную помощь. То есть участники действующей программы смогут получить эту выплату. Всего помощь затронет 76 тысяч семей.

Как будет осуществляться выплата?

Для получения помощи не требуется новая карта. Денежные средства будут перечислены на уже существующие карты семей, получающих адресную социальную помощь.

Куда нужно обращаться за получением помощи?

Назначение и выплата помощи осуществляется автоматически. Это означает, что выплаты будут проведены на основе существующей электронной базы данных.

Могут ли участники других социальных программ получить эту помощь?

Единовременная материальная помощь в размере 200 манатов предоставляется только семьям, получающим адресную государственную социальную помощь.

Будут ли 200 манатов выплачены семьям, которые подали заявку на адресную социальную помощь, но ещё не получили её?

Единовременная материальная помощь в размере 200 манатов распространяется только на семьи, которым уже назначена адресная государственная социальная помощь.