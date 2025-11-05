Шойгу: Конкуренции между Зангезурским коридором и МТК Север - Юг не будет

Зангезурский коридор и транспортный коридор Север - Юг не будут составлять друг другу конкуренцию.

Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу по итогам XIII Встречи секретарей советов безопасности государств - участников СНГ.

"Считаю, что и та, и та дорога не просто имеют право на существование - нужны для того, чтобы Азербайджан соединился со своими районами, появились транспортные коридоры для торговли между странами", - сказал он.

Шойгу напомнил, что коридор Север - Юг является соединением портов глубокого Юга с Северным Ледовитым океаном, с Северным морским путем. "Я ничего плохого в этом не вижу, и конкуренции - что-то кто-то повезет в обход, мимо, - [нет]", - указал Шойгу. Он подчеркнул, что Россия - огромная страна с очень развитой транспортной магистралью, а "любая дорога - это всегда хорошо".

Источник: ТАСС