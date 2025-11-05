Последние часы! Скоро станет известен следующий победитель розыгрыша Zeekr 001!

Сегодня в мега-лотерее Bakcell искусственный интеллект выберет следующего победителя розыгрыша люкс автомобиля.

Как сообщает 1news.az, абоненты Bakcell получают возможность выигрывать iPhone 17 каждый день и люкс автомобиль каждую неделю в рамках лотереи.

Чтобы стать победителем в лотерее, достаточно приобрести пакеты «Шанс». Эти пакеты предоставляют как участие в лотерее, так и минуты для звонков внутри сети.

• Для 3 пакетов «Шанс»: *3#YES

• Для 25 пакетов «Шанс»: *25#YES

Все определения победителей транслируются в прямом эфире на страницах Bakcell в социальных сетях.

Подробнее на: lotereya.bakcell.com

На правах рекламы