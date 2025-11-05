Звонки и сообщения в МАХ стали доступны жителям Азербайджана

С 5 ноября возможность общаться в MAX появилась у жителей нескольких стран СНГ, включая Азербайджан.

Для общения с пользователями из стран Содружества необходимо, чтобы номера собеседников были добавлены в списки контактов. В случае если пользователи не находятся в списках контактов друг друга, то один из собеседников может отправить ссылку-приглашение.

Добавление номера собеседника в списки контактов — необходимая мера для сохранения в МАХ безопасного и доверенного формата общения. Это позволит продолжить эффективно бороться с мошенниками, исключить спам-рассылки и обеспечить дополнительную защиту данных пользователей.

Для регистрации в МАХ необходимо скачать приложение, выбрать страну и ввести номер телефона.

Для завершения регистрации останется ввести проверочный код из SMS и предоставить согласие на синхронизацию контактов. Усилить безопасность аккаунта можно с помощью двухфакторной аутентификации — включить ее можно в разделе профиля «Приватность».

Справка

MAX — мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение доступно для скачивания на официальном сайте и в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.