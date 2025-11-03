В аэропорту Стамбула 12 часов искали кота, сбежавшего из переноски перед полётом - ФОТО

Утро 2 ноября в стамбульском аэропорту выдалось неспокойным – россиянка, готовившаяся к вылету рейсом в Любляну, потеряла своего кота прямо перед полётом.

В туалете зоны YOTEL (это международная сеть отелей, которая работает по принципу «умных гостиниц» - прим. ред.) женщина на мгновение достала питомца из переноски - и тот мгновенно скрылся под раковиной, забравшись в вентиляционную шахту, сообщает 1news.az со ссылкой на HavaSosyalMedya.

На помощь были вызваны спасатели и техническая служба İGA (компания-оператор нового аэропорта Стамбула – прим. ред.). Сотрудники YOTEL разобрали часть стены и раковину, но животное найти не удалось – тогда к поискам подключили тепловизоры и камеры для обследования коммуникаций.

После почти 12 часов непрерывных поисков кота наконец удалось обнаружить по термальному сигналу - его аккуратно выманили с помощью света и корма. К счастью, питомец оказался невредим и был возвращён хозяйке, после чего она покинула Стамбул ближайшим рейсом.