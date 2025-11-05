На территории Азербайджана продолжаются ливни

На некоторых территориях страны сохраняется погода с осадками.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Было отмечено, что в отдельных местах осадки носят интенсивный, ливневый характер.

Количество выпавших осадков зафиксировано (в миллиметрах, мм): в Нефтчале 17, в Баку и на Абшеронском полуострове 16, в Джалилабаде 9, в Лерике 7, в Билясуваре 6, в Ширване, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре, Хачмазе, Гобустане до 2, в Дашкесане, Имишли, Алтыагадже, Шамахе, Исмаиллы, Шамкире, Кюрдамире, Сабирабаде до 1 мм.

В Сумгайыте, Дашкесане, Шамкире, Нафталане, Шамахе, Гобустане, Халтане, Гёйчае и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.