В Баку дерево упало на иномарку - ВИДЕО

В Наримановском районе города Баку дерево упало на автомобиль.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошёл сегодня утром.

Дерево, упав на автомобиль марки "Mercedes-Benz" с государственным номерным знаком 99-EF-284, привело его в негодное состояние.

В ответ на запрос Oxu.Az в Исполнительной власти города Баку сообщили, что сотрудники Объединения озеленительного хозяйства спилили дерево и убрали его с территории.

Представляем вашему вниманию кадры инцидента.