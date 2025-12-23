Трагически погиб создатель игры Call of Duty Винс Зампелла - ВИДЕО

Печальная весть потрясла мировую игровую индустрию – 55-летний Винс Зампелла, один из самых влиятельных разработчиков видеоигр, сооснователь Infinity Ward и Respawn Entertainment, а также соавтор франшизы Call of Duty, погиб в результате автомобильной аварии в США.

По данным американских СМИ, трагедия произошла 21 декабря 2025 года на Angeles Crest Highway - горной трассе к северу от Лос‑Анджелеса. Машина, в которой находился Зампелла, съехала с дороги и загорелась после столкновения с бетонным барьером. Он погиб на месте, пассажир, находившийся в автомобиле, позже скончался в больнице.

В.Зампелла был одной из ключевых фигур современной игровой индустрии. Он соосновал студию Infinity Ward, где в 2003 году вышел оригинальный Call of Duty, ставший одной из самых успешных серий в истории видеоигр с продажами более 500 миллионов копий по всему миру. В 2010 году участвовал в создании Respawn Entertainment, подарившей игрокам такие проекты, как Titanfall, Apex Legends и Star Wars Jedi: Fallen Order - в последние годы занимал руководящую должность по развитию франшизы Battlefield, в том числе Battlefield 6.

Семья разработчика, а также официальные представители правоохранительных органов сообщили, что расследование причин аварии продолжается, и пока не уточнено, были ли внешние факторы (такие как погодные условия, техническое состояние автомобиля или воздействие других участников движения) причиной трагедии, кадры которой распространились в социальных сетях.