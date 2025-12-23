МВД обратилось к гражданам по поводу несчастных случаев с пиротехникой - ВИДЕО

В преддверии праздников использование пиротехнических изделий в жилых районах, особенно во дворах многоквартирных домов, вызывает справедливое недовольство граждан, так как данные изделия в основном используются несовершеннолетними, и во многих случаях приводят к несчастным случаям.

Пиротехнические изделия, а также взрывчатые и легко воспламеняющиеся материалы с высокой звуковой отдачей включены в перечень предметов с ограниченным гражданским оборотом, и их продажа запрещена законом - в случае обнаружения они немедленно изымаются из продажи, а к нарушителям применяются соответствующие меры в соответствии с законодательством, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

МВД в очередной раз обращает внимание граждан на то, что подобные средства, не соответствующие стандартам безопасности, негативно влияют на здоровье человека, а поскольку они легко воспламеняются, могут также причинить серьёзный ущерб окружающей среде и поэтому призывает всех своим ответственным поведением служить примером.

«Для того, чтобы наш праздник прошёл в безопасной обстановке, давайте все вместе соблюдать правила!» - подчеркивают в МВД.

Читайте по теме:

Взрыв под ногами: незаконная пиротехника и реальные трагедии - ВИДЕО