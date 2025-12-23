Исторический полет: Первый человек с инвалидностью, полетевший в космос - ВИДЕО

Инженер из Германии Михаэла Бентхаус стала первым в мире человеком с ограниченными возможностями, который отправился в космос.

Семь лет назад Бентхаус получила травму спинного мозга в результате аварии на велосипеде. Несмотря на это, она не отказалась от мечты стать астронавтом и в конечном итоге смогла реализовать ее с помощью компании Blue Origin, основанной Джеффом Безосом.

В субботу вместе с пятью другими пассажирами Бентхаус стартовала из Техаса на многоразовой суборбитальной ракете New Shepard и достигла линии Кармана, условной границы космоса. Полет длился около 10 минут.

«Это был самый крутой опыт! Мне понравился не только вид и микрогравитация, но и сам процесс набора высоты», — поделилась она после приземления.

Для посадки и выхода из капсулы была использована специальная вспомогательная платформа.

Представители Blue Origin подчеркнули, что миссия демонстрирует доступность космоса для людей с ограниченными возможностями. Стоимость полета не разглашается

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова