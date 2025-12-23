Более 47 тысяч школьников переведены через электронную систему

В течение года через электронную платформу sy.edu.az было осуществлено 47 378 переводов учащихся между общеобразовательными учреждениями в рамках системы Управления образования города Баку.

Использование электронной системы переводов позволяет родителям удобно и оперативно оформлять заявки, делает процесс более прозрачным и исключает субъективные факторы. Кроме того, она экономит время и упрощает общее регулирование образовательного процесса в столице.

В ведомстве подчеркнули, что цифровизация процедур направлена на повышение эффективности управления системой образования и улучшение качества сервиса для граждан.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова