 Мозаика как культурный код пространства - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Мозаика как культурный код пространства - ФОТО

First News Media11:12 - Сегодня
Мозаика как культурный код пространства - ФОТО

На территории нашей страны сохранилось большое количество уникальных объектов монументально-декоративного искусства, занимающих особое место в культурном и визуальном ландшафте.

Среди них особого внимания заслуживают мозаики — один из самых выразительных и долговечных видов художественного оформления архитектурной среды. Мозаика — это сложная художественная техника, основанная на создании изображения из множества мелких фрагментов камня, стекла, керамики или смальты.

Собранные воедино, эти элементы образуют цельную композицию, способную не только украшать пространство, но и нести в себе глубокий смысл, идею, настроение эпохи. Мозаика всегда была искусством публичным: она обращена не к узкому кругу знатоков, а к каждому человеку, оказавшемуся рядом.

Особое развитие мозаичное искусство получило в период Советского Союза. В то время мозаика стала важным инструментом формирования визуальной среды и идеологического пространства. Её активно использовали при оформлении жилых домов, заводов, общественных зданий, станций метро, парков и площадей. Через мозаичные панно транслировались ключевые темы эпохи: труд и созидание, наука и космос, спорт, индустриализация, образ нового человека. В Баку сформировалась собственная школа мозаичного искусства. Среди всего многообразия особенно выделяется обширный пласт произведений, посвящённых нефтяной тематике. Эти мозаики не просто украшали городское пространство — они запечатлевали дух своей эпохи, подчёркивали роль экономического и культурного развития страны.

Однако мозаика выходила далеко за рамки парадных фасадов. Их устанавливали и в самых обыденных местах — в том числе на автобусных остановках. Это было осознанное стремление «раскрасить» повседневное пространство, сделать обычный, порой скучный городской ландшафт более живым и выразительным.

Остановка общественного транспорта превращалась в точку визуального контакта с искусством, где ожидание становилось менее однообразным, а пространство — более тёплым и осмысленным.

В мозаичных композициях часто запечатлевались сцены из народной жизни — обряды, праздники, национальные традиции, образы людей в народных костюмах. Орнаменты, вдохновлённые ковровыми узорами, органично вплетались в композиции, придавая им глубину и национальный колорит. В отдельных регионах художники обращались к сюжетам, связанным с местной спецификой — изображали пшеницу, хлопок, виноград, подчёркивая значение сельского хозяйства для экономики и образа жизни населения. Некоторые остановки украшались мозаиками, сочетающими изобразительные и скульптурные элементы — рельефы и барельефы.

Такие остановки можно было встретить по всей стране. Особенно много их было в Губе, Нефтчале, Сальянах и Ленкорани; существовали они и на территории Карабаха. К сожалению, значительная часть этих мозаик со временем была утрачена. Одни пришли в упадок из-за отсутствия должного ухода, другие были утеряны в ходе реконструкций. Однако наибольший урон был нанесён в период военной оккупации: в ряде районов мозаики оказались практически полностью разрушены. Вместе с архитектурными объектами исчезали и художественные свидетельства своей эпохи — визуальная память, хрупкие, но бесценные фрагменты нашего культурного кода.

Тем значимее становятся инициативы, направленные на сохранение, переосмысление и возрождение мозаичного наследия. По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой во многих районах столицы были проведены реставрационные работы по восстановлению мозаик, являющихся уникальным образцом монументального искусства.

А в 2025 году в Университете АДА было создано масштабное мозаичное панно, в основу композиции которого легла почти полностью разрушенная мозаика с автобусной остановки в Джебраильском районе. Идея создания данного проекта принадлежит ART GROUP, а в частности двум творческим личностям — Гюльназ Мадатовой и Ситаре Абдуллаевой. Работа была реализована на третьем этаже нового здания Итало-Азербайджанского университета, став ярким акцентом и примером современного художественного видения в образовательном пространстве. Панно было доработано и, в определённом смысле, создано заново. К сожалению, имя автора первоначальной композиции до нас не дошло. Однако автором нового мозаичного панно стал художник Эмирхан Мамедвелиев, который сумел не просто восстановить утраченное произведение, но и переосмыслить его, наполнив свежим содержанием и подарив ему новую жизнь в современном пространстве.

Новое панно отличается насыщенной цветовой палитрой, которая сразу привлекает внимание и придаёт интерьеру особую выразительность. Работа получилась крупной по масштабу и занимает сразу две стены, формируя цельное художественное пространство. Яркие цвета, динамика форм и ритм композиции создают ощущение движения и жизни. В мозаике тонко и выразительно отражены национальные элементы, органично вплетённые в современную интерпретацию. Эти детали не декларируются напрямую, но считываются на уровне образов и ассоциаций, создавая ощущение глубинной связи с культурной традицией и исторической памятью.

Особое значение проекту придаёт тот факт, что в торжественной закладке мозаики принял участие уважаемый Хафиз Пашаев. Его присутствие подчеркнуло не только художественную, но и общественно-культурную значимость произведения, обозначив мозаичное панно как важный символ преемственности и уважения к наследию. Этот проект является наглядным примером того, как культура продолжает жить, не прерываясь и не исчезая. Она развивается, трансформируется, получает новое дыхание и новые формы, оставаясь при этом верной своим истокам. Мозаика, когда-то украшавшая автобусную остановку, сегодня обращается к новому поколению — уже в пространстве университета, знания и будущего.

Так проявляется генетический код культуры: он незримо передаётся из времени во время, из пространства в пространство, из поколения в поколение. В нём сохраняется память о пережитом, накопленный опыт и внутренний ритм эпох, которые продолжают звучать в настоящем. Именно поэтому искусство — не застывшее прошлое, а живая материя, способная меняться, дышать и откликаться на современность, вдохновлять и объединять людей, дарить радость и бережно удерживать нить, связывающую разные времена в едином культурном пространстве.

Автор Вахид Шукюров

Поделиться:
386

Актуально

Мнение

Когда слова не работают: Баку больше не верит обещаниям Москвы

Xроника

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

Общество

Кому положена единовременная помощь в размере 200 манатов? - ПОДРОБНОСТИ

Политика

Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

Общество

Названы главные причины ДТП на пешеходных переходах - ВИДЕО

В Баку загорелся детский сад

В Ичеришехере внедрят умные технологии в управлении историческим заповедником

В суде оглашено обвинение по делу о гибели мужчины, упавшего в канализационный коллектор в Баку

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

Хотел разнять драку - лишился жизни: трагедия в бакинском кафе

Гавань без правил - как порт в Баку стал сценой криминального сюжета

Прогноз погоды на воскресенье: Возможны дожди

Последние новости

Азербайджан и Оман отменяют визы для владельцев диппаспортов

Сегодня, 13:12

Названы главные причины ДТП на пешеходных переходах - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

В Баку загорелся детский сад

Сегодня, 13:05

В Ичеришехере внедрят умные технологии в управлении историческим заповедником

Сегодня, 13:00

В суде оглашено обвинение по делу о гибели мужчины, упавшего в канализационный коллектор в Баку

Сегодня, 12:57

Гарри Каспаров заочно арестован в Москве

Сегодня, 12:48

Захра Пезешкиан: В Иране готовят систему подтверждения возраста для защиты детей в

Сегодня, 12:43

«Есть красные линии»: В Грузии отвергли восстановление дипотношений с РФ

Сегодня, 12:35

NYT узнала о роскошной жизни Башара Асада в Москве

Сегодня, 12:25

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 12:20

Трагически погиб создатель игры Call of Duty Винс Зампелла - ВИДЕО

Сегодня, 12:17

МВД обратилось к гражданам по поводу несчастных случаев с пиротехникой - ВИДЕО

Сегодня, 12:07

Исторический полет: Первый человек с инвалидностью, полетевший в космос - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

В Баку мужчина погиб после падения с лестницы

Сегодня, 11:50

Кому положена единовременная помощь в размере 200 манатов? - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:40

Полад Бюльбюльоглу о назначении сына: «Никто не может сказать, что за счет отца…» - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Окончательный отчет о крушении самолета AZAL еще не представлен - Ильхам Амиров

Сегодня, 11:32

Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, 11:27

Более 47 тысяч школьников переведены через электронную систему

Сегодня, 11:18

Мозаика как культурный код пространства - ФОТО

Сегодня, 11:12
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00