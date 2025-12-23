Мозаика как культурный код пространства - ФОТО

На территории нашей страны сохранилось большое количество уникальных объектов монументально-декоративного искусства, занимающих особое место в культурном и визуальном ландшафте.

Среди них особого внимания заслуживают мозаики — один из самых выразительных и долговечных видов художественного оформления архитектурной среды. Мозаика — это сложная художественная техника, основанная на создании изображения из множества мелких фрагментов камня, стекла, керамики или смальты.

Собранные воедино, эти элементы образуют цельную композицию, способную не только украшать пространство, но и нести в себе глубокий смысл, идею, настроение эпохи. Мозаика всегда была искусством публичным: она обращена не к узкому кругу знатоков, а к каждому человеку, оказавшемуся рядом.

Особое развитие мозаичное искусство получило в период Советского Союза. В то время мозаика стала важным инструментом формирования визуальной среды и идеологического пространства. Её активно использовали при оформлении жилых домов, заводов, общественных зданий, станций метро, парков и площадей. Через мозаичные панно транслировались ключевые темы эпохи: труд и созидание, наука и космос, спорт, индустриализация, образ нового человека. В Баку сформировалась собственная школа мозаичного искусства. Среди всего многообразия особенно выделяется обширный пласт произведений, посвящённых нефтяной тематике. Эти мозаики не просто украшали городское пространство — они запечатлевали дух своей эпохи, подчёркивали роль экономического и культурного развития страны.

Однако мозаика выходила далеко за рамки парадных фасадов. Их устанавливали и в самых обыденных местах — в том числе на автобусных остановках. Это было осознанное стремление «раскрасить» повседневное пространство, сделать обычный, порой скучный городской ландшафт более живым и выразительным.

Остановка общественного транспорта превращалась в точку визуального контакта с искусством, где ожидание становилось менее однообразным, а пространство — более тёплым и осмысленным.

В мозаичных композициях часто запечатлевались сцены из народной жизни — обряды, праздники, национальные традиции, образы людей в народных костюмах. Орнаменты, вдохновлённые ковровыми узорами, органично вплетались в композиции, придавая им глубину и национальный колорит. В отдельных регионах художники обращались к сюжетам, связанным с местной спецификой — изображали пшеницу, хлопок, виноград, подчёркивая значение сельского хозяйства для экономики и образа жизни населения. Некоторые остановки украшались мозаиками, сочетающими изобразительные и скульптурные элементы — рельефы и барельефы.

Такие остановки можно было встретить по всей стране. Особенно много их было в Губе, Нефтчале, Сальянах и Ленкорани; существовали они и на территории Карабаха. К сожалению, значительная часть этих мозаик со временем была утрачена. Одни пришли в упадок из-за отсутствия должного ухода, другие были утеряны в ходе реконструкций. Однако наибольший урон был нанесён в период военной оккупации: в ряде районов мозаики оказались практически полностью разрушены. Вместе с архитектурными объектами исчезали и художественные свидетельства своей эпохи — визуальная память, хрупкие, но бесценные фрагменты нашего культурного кода.

Тем значимее становятся инициативы, направленные на сохранение, переосмысление и возрождение мозаичного наследия. По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой во многих районах столицы были проведены реставрационные работы по восстановлению мозаик, являющихся уникальным образцом монументального искусства.

А в 2025 году в Университете АДА было создано масштабное мозаичное панно, в основу композиции которого легла почти полностью разрушенная мозаика с автобусной остановки в Джебраильском районе. Идея создания данного проекта принадлежит ART GROUP, а в частности двум творческим личностям — Гюльназ Мадатовой и Ситаре Абдуллаевой. Работа была реализована на третьем этаже нового здания Итало-Азербайджанского университета, став ярким акцентом и примером современного художественного видения в образовательном пространстве. Панно было доработано и, в определённом смысле, создано заново. К сожалению, имя автора первоначальной композиции до нас не дошло. Однако автором нового мозаичного панно стал художник Эмирхан Мамедвелиев, который сумел не просто восстановить утраченное произведение, но и переосмыслить его, наполнив свежим содержанием и подарив ему новую жизнь в современном пространстве.

Новое панно отличается насыщенной цветовой палитрой, которая сразу привлекает внимание и придаёт интерьеру особую выразительность. Работа получилась крупной по масштабу и занимает сразу две стены, формируя цельное художественное пространство. Яркие цвета, динамика форм и ритм композиции создают ощущение движения и жизни. В мозаике тонко и выразительно отражены национальные элементы, органично вплетённые в современную интерпретацию. Эти детали не декларируются напрямую, но считываются на уровне образов и ассоциаций, создавая ощущение глубинной связи с культурной традицией и исторической памятью.

Особое значение проекту придаёт тот факт, что в торжественной закладке мозаики принял участие уважаемый Хафиз Пашаев. Его присутствие подчеркнуло не только художественную, но и общественно-культурную значимость произведения, обозначив мозаичное панно как важный символ преемственности и уважения к наследию. Этот проект является наглядным примером того, как культура продолжает жить, не прерываясь и не исчезая. Она развивается, трансформируется, получает новое дыхание и новые формы, оставаясь при этом верной своим истокам. Мозаика, когда-то украшавшая автобусную остановку, сегодня обращается к новому поколению — уже в пространстве университета, знания и будущего.

Так проявляется генетический код культуры: он незримо передаётся из времени во время, из пространства в пространство, из поколения в поколение. В нём сохраняется память о пережитом, накопленный опыт и внутренний ритм эпох, которые продолжают звучать в настоящем. Именно поэтому искусство — не застывшее прошлое, а живая материя, способная меняться, дышать и откликаться на современность, вдохновлять и объединять людей, дарить радость и бережно удерживать нить, связывающую разные времена в едином культурном пространстве.

Автор Вахид Шукюров