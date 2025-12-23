Окончательный отчет о крушении самолета AZAL еще не представлен - Ильхам Амиров

В Казахстане создана комиссия, расследование инцидента продолжается.

Предварительный отчет комиссии, сформированной спустя год после происшествия, был представлен в конце января текущего года, однако окончательный отчет пока не завершен.

Об этом заявил вице-президент AZAL Ильхам Амиров, выступая на презентации почтовой марки, посвященной памяти рейса J2-8243.

По его словам, в предварительном отчете уже зафиксированы факты незаконного вмешательства в работу воздушного судна во время полета:

«После вскрытия черного ящика стало ясно, что все три жизненно важные системы самолета внезапно и одновременно отказали. Это произошло из-за воздействия на самолет извне».

Вице-президент AZAL заявил, что целью мероприятия является презентация почтовой марки, посвященной памяти погибших в рейсе J2-8243, и отметил, что марка подготовлена ​​по совместной инициативе AZAL и Azərpoçt:

"Я проработал пилотом 40 лет. После этого инцидента я многократно ставил себя на место членов экипажа. Как им удалось управлять самолетом в такой ситуации - для меня до сих пор остается вопросом. Даже производители воздушного судна были удивлены этим".

Источник: Trend