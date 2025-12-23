Полад Бюльбюльоглу о назначении сына: «Никто не может сказать, что за счет отца…» - ВИДЕО

В конце ноября стало известно о том, что внук легендарного азербайджанского певца Бюльбюля, сын народного артиста Полада Бюльбюльоглу Муртуза Бюльбюль был назначен дирижёром Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.

В интервью каналу AZTV М.Бюльбюль, говоря о знаменитом отце, отметил, что он всегда и во всем поддерживал его, подчеркнув, что не раз делил с ним сцену, и рассказав, что в работе П.Бюльбюльоглу довольно строгий.

В свою очередь, Полад Бюльбюльоглу, говоря о назначении сына дирижёром Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, отметил следующее: «Всегда говорю, что на нем двойная ответственность. Никто не может сказать, что за счет отца он стал дирижером. Он должен быть подготовлен и быть независимым, быть ответственным. Нужно к работе относиться с уважением, о чем я ему говорю всегда».