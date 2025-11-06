На этом маршруте в Баку начнут курсировать современные автобусы

На маршруте №71 в Баку будут курсировать современные автобусы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, ООО "Xaliq Faiqoğlu", победившее в конкурсе по данному маршруту, начнёт эксплуатацию линии с 7 ноября.

На внутригородском маршруте №71, который связывает станцию метро «Проспект Азадлыг» с Транспортно-пересадочным центром «Кёроглу», будут работать современные, экологически чистые автобусы марки «Golden Dragon», оснащенные технологией CNG (сжатый природный газ).

В общей сложности на маршруте будет задействовано 10 автобусов с интервалом движения 8-10 минут.

Оплата проезда в автобусах будет осуществляться в безналичном порядке. Стоимость проезда установлена в размере 0,60 маната.