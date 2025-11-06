На скотных рынках ведутся интенсивные работы по реконструкции – ФОТО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана продолжает мониторинги на скотных рынках в различных регионах страны с целью сохранения эпизоотической стабильности.

Очередные контрольные мероприятия были проведены в Бейлягане, Гядабее, Физули, Сальяне, Имишли, Габале, Шеки, Товузе, Газахе и Сабирабаде, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По предварительным результатам, на ряде рынков по всей стране уже начаты работы по реконструкции. Владельцам рынков были предоставлены примерные эскизные проекты, подготовленные в соответствии с «Ветеринарно-санитарными нормами и правилами, касающимися животноводческих рынков», утверждёнными решением Коллегии Агентства продовольственной безопасности (AQTA). Работы проводятся на основе этих проектов.

В некоторых районах отмечается активное проведение соответствующих мероприятий со стороны владельцев рынков: устанавливаются дезбарьеры, создаются условия для деятельности ветеринарных врачей.

После завершения всех работ владельцы рынков смогут возобновить свою деятельность на основании обращения в AQTA.