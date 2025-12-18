 Новые подробности смерти 18-летнего внука Мирмахмуда Миралиоглу - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Новые подробности смерти 18-летнего внука Мирмахмуда Миралиоглу - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова18:30 - Сегодня
Стали известны новые подробности смерти 18-летнего Мушфига Фаттаева - внука председателя Партии классического народного фронта (ПКНФ), бывшего депутата Мирмахмуда Миралиоглу.

Как сообщает Qaynarinfo, брат Мирмахмуда Миралиоглу Мирфайяз Фаттаев рассказал, что Мушфиг скончался в автомобиле.

«Не знаю, кто и что пишет, но всё произошло внезапно, в считаные мгновения. Мушфиг находился в машине сына своей тёти, они ехали за сестрой второго с курсов. Когда автомобиль остановился на светофоре, сын тёти окликнул его. Не услышав ответа, он посмотрел и увидел, что Мушфиг без сознания. Машину сразу отогнали в сторону, пытались сделать искусственное дыхание, но безрезультатно. Тут же позвонили отцу ребёнка. Его доставили в больницу, где врачи в течение 27 минут пытались вернуть его к жизни, однако это не удалось», — рассказал Мирфейяз Фаттаев.

Он также отметил, что у Мушфига Фаттаева не было никаких проблем со здоровьем:

«До сегодняшнего дня его ничего не беспокоило, он был спортсменом, абсолютно здоровым».

Отметим, что по предварительной информации, М. Фаттаев скончался от сердечной недостаточности.

По факту продолжаются следственные мероприятия.

12:48

Выяснились некоторые подробности в связи со смертью 18-летнего Мушфига Фаттаева - внука председателя Партии классического народного фронта (ПКНФ), бывшего депутата Мирмахмуда Миралиоглу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, было установлено, что Мушфиг, студент второго курса Бакинского государственного университета, скончался в одном из парков Сумгайыта.

Так, 17 декабря около 20:00 в парке, расположенном на территории 9-го микрорайона города Сумгайыт, состояние Мушфига Мирмехди оглу Фаттаева (2007 года рождения) внезапно ухудшилось. Сообщается, что в момент происшествия рядом с ним находился его брат.

По предварительной информации, М. Фаттаев скончался от сердечной недостаточности.

По факту продолжаются следственные мероприятия.

