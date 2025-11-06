 Джейхун Байрамов встретился с делегацией НАТО - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Джейхун Байрамов встретился с делегацией НАТО - ФОТО

First News Media19:05 - Сегодня
6 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в стране делегацию НАТО.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что в состав делегации вошли постоянные представители Турции, Греции, Венгрии, Монтенегро, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании в НАТО, а также заместители постоянных представителей США и Франции в НАТО.

На встрече были обсуждены основные аспекты повестки дня сотрудничества Азербайджана и НАТО, а также вопросы региональной и международной безопасности, текущее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Говоря об истории оккупации, текущей ситуации с безопасностью в регионе в постконфликтный период, министр Джейхун Байрамов проинформировал о достигнутых в рамках Вашингтонского саммита соглашениях и перспективах мира, планах по транспортным коридорам в регионе. Также до внимания был доведен вопрос минной угрозы в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

