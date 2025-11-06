На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Круг "20 Января";
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра ;
11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
12. Проспект Бабека, в направлении центра;
13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
15. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".